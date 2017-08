Димитрий «GodBlessMali» Валетте: LGD тренировалась в интернет-клубах

Организационный директор компании MarsTV Димитрий «GodBlessMali» Валетт опубликовал запись в социальной сети «Фейсбук», в которой рассказал о подготовке организации LGD к турниру The International 2017 по Dota 2. Как написал Димитрий, команды тренировались не в командном доме, а в интернет-клубах.



«Я хочу продолжить рассказ об LGD Gaming, о котором упоминал раннее в «Твиттере». LGD и LGD.FY очень впечатлили всех на прошедшем The International 2017, но руководство организации, как и сами игроки, ожидало большего. Лучше всего справились LGD.FY, которых я недооценивал.



Главное, я хочу рассказать об их тренировках. Если я не ошибаюсь, то все участники The International 2017 тренировались в своих тимхаусах. LGD и LGD.FY пошли иным путём — в течение нескольких недель ребята ездили на велосипедах в ближайший интернет-клуб, где и проводили тренировки. Возникает вопрос: зачем тренироваться в интернет-кафе, когда есть командный дом? Из разговора с их менеджером я понял, что их целью было заставить ребят играть в шумной обстановке. Другими словами, они вытащили игроков из зоны комфорта. Я не знаю, какой способ лучше, но знаю, что составам LGD понравился новый подход. Последуют ли этому примеру другие команды?» — рассказал GodBlessMali.



LGD Gaming и LGD Forever Young заняли 3-4-е места на турнире The International 2017. Суммарно команды заработали более $ 4,3 млн.