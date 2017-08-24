175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

DreamHack разрешила тренерам общаться с игроками на турнирах по CS:GO

24 августа 2017, четверг. 17:06 Киберспорт

Киберспортивная организация DreamHack ввела новые правила общения тренеров с составами на турнирах по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает портал HLTV.org. Согласно обновленным своду правил тренера смогут вступать в контакт с командой между раундами, во время тайм-аутов и во время смены сторон.

Тренерам доступно общение с командой:

— 30 секунд во время четырех тайм-аутов на одной карте;
— 20 секунд перед стартом каждого раунда;
— 60 секунд при смене сторон;
— 30 секунд при смене сторон во время овертайма.

Первым турниром, который будет следовать новому регламенту, станет DreamHack Malmo 2017. Он пройдет с 30 августа по 3 сентября. В рамках соревнований встретятся 12 коллективов, которые сразятся за призовой фонд в $ 250 тыс. Также изменения коснутся и остальных турниров в 2017 году, которые пройдут в Денвере и Йёнчёпинге.

Источник: HLTV.org Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
24 августа 2017, четверг
17:06 DreamHack разрешила тренерам общаться с игроками на турнирах по CS:GO
15:30 Обновление в Heroes of the Storm ослабило Керриган, Иллидана и Чэня
15:24 Саахил «UNiVeRsE» Арора: новая система привлечет больше инвестиций в Dota 2
14:30 Вадим «V4D1M» Панчук: Ю «gas» Динг был инициатором моего приглашения в LGD
13:59 Димитрий «GodBlessMali» Валетте: LGD тренировалась в интернет-клубах
13:49 Телеканал Game Show покажет игры чемпионата мира по League of Legends
12:48 Cloud9 прекратит сотрудничество с бывшими игроками Team NP
11:15 CLG и Immortals получили инвайт на DreamHack Montreal по CS:GO
11:03 [Обновлено:] DreamLeague раскрыла подробности восьмого сезона лиги по Dota 2
23 августа 2017, среда
21:52 Игрок ФК «Барселона» Андре Гомеш стал инвестором киберспортивной организации G2
18:37 Халед «sQreen» Эль-Хаббаш: у SEA игроков более серьёзное отношение к игре
17:24 Карадениз и Погба попали в новую команду недели FIFA 17
15:09 ФКС проведёт квалификации на Esports World Championship по CS:GO
14:19 Роберт «UFENOK77» Фахретдинов стал игроком M19 по FIFA
13:46 Lunatic-Hai сыграют за Сеул на Overwatch League
12:35 Крис «Huk» Ларанжер возглавит бостонское подразделение Overwatch League
12:09 Quake Champions появилась в раннем доступе Steam
11:17 Соревновательный сезон в Overwatch сократится до двух месяцев
10:02 OpTic Gaming лишилась места на ELEAGUE Premier и DreamHack Malmo по CS:GO
22 августа 2017, вторник
20:06 Китайская Суперлига по футболу инвестирует $ 15 млн в онлайн-игры
19:05 Экс-глава Natus Vincere откроет организацию по подготовке игроков
18:09 FaZe Clan и NiP получили приглашение на BLAST Pro Series по CS:GO
16:46 Участники TJA по League of Legends расторгли контракт с организацией
15:10 Денис «Seized» Костин: мы получили то, чего нам не хватало, — крутого капитана
14:54 Алексей «cYpher» Янушевский: хочу стать идеальным игроком
14:48 В Pro Evolution Soccer 2018 появятся легенды «Боруссии» и «Ливерпуля»
14:42 Sony анонсировала посвящённую Gran Turismo Sport версию PlayStation 4
14:28 Маттиас «Snajdan» Андерсен вернётся на профессиональную сцену в CS:GO
13:37 Гоночная игра The Crew 2 поступит в продажу будущей весной
13:12 В «Гвинт: Ведьмак» появится сюжетная кампания «Кровная вражда»
12:53 Демоверсия Pro Evolution Soccer 2018 появится 30 августа
12:02 Дмитрий «Droog» Чумаченко: Dendi – последний оплот любви к Na`Vi
10:43 Allu, Magisk и Friberg присоединились к OpTic Gaming
21 августа 2017, понедельник
20:47 В Overwatch появится карта Джанкертауна
20:24 Кел'Тузад станет новым героем в Heroes of the Storm
20:03 Опубликован новый трейлер Need for Speed
19:54 На выставке Gamescom 2017 показали новый трейлер FIFA 18
19:46 Халед «sQreen» Эль-Хаббаш анонсировал состав WarriorsGaming.Unity
19:08 ESL объявила о начале сотрудничества с Mercedes-Benz
18:30 Virtus.pro подписала Мацея «Av3k» Кшиковского
17:43 Халед «sQreen» Эль-Хаббаш вошёл в состав WarriorsGaming.Unity
17:40 StarLadder организует квалификации на WESG 2017 в Европе и Америке
16:42 Тираж PlayerUnknown's Battlegrounds достиг отметки 8 млн проданных копий
14:50 Fnatic и GODSENT обменялись игроками
13:39 TNC Pro Team оставила состав по Dota 2 без изменений
Все новости RSS
Партнерский контент