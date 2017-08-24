DreamHack разрешила тренерам общаться с игроками на турнирах по CS:GO

Киберспортивная организация DreamHack ввела новые правила общения тренеров с составами на турнирах по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает портал HLTV.org. Согласно обновленным своду правил тренера смогут вступать в контакт с командой между раундами, во время тайм-аутов и во время смены сторон.



Тренерам доступно общение с командой:



— 30 секунд во время четырех тайм-аутов на одной карте;

— 20 секунд перед стартом каждого раунда;

— 60 секунд при смене сторон;

— 30 секунд при смене сторон во время овертайма.



Первым турниром, который будет следовать новому регламенту, станет DreamHack Malmo 2017. Он пройдет с 30 августа по 3 сентября. В рамках соревнований встретятся 12 коллективов, которые сразятся за призовой фонд в $ 250 тыс. Также изменения коснутся и остальных турниров в 2017 году, которые пройдут в Денвере и Йёнчёпинге.