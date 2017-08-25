Team LDLC и Kinguin прошли в четвёртый сезон ECS Development League по CS:GO

Команда Team LDLC и Team Kinguin прошли в ECS Development League Season 4 по Counter-Strike: Global Offensive. Таким образом, они стали последними участниками, прошедшими через квалификации. Ранее через отборочные прошли Fragsters и Tricked Esports.



Всего в ECS Development League Season 4 примут участие восемь коллективов. Ещё четыре коллектива получат прямое приглашение. Финалисты разделят два слота в ECS Season 4 Promotion, где сразятся с аутсайдерами прошлого сезона — Team Dignitas и Virtus.pro. Победители Promotion-этапа отправятся в основной этап турнира.



ECS Development League Season 4 пройдёт с 29 августа по 14 сентября.