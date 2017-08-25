Сборная Украины вышла в финал Hearthstone Global Games 2017

Сборная команда Украины обыграла коллектив из Южной Кореи в полуфинале турнира Hearthstone Global Games 2017 по Hearthstone со счетом 4:2. Таким образом, Украина стала финалистом соревнований. Южная Корея в свою очередь заняла 3-4-е место и получила $ 20 тыс.



Финальный матч Украина проведёт против победителя пары США — Чехия. Чемпион турнира получит титул и главный приз в размере $ 60 тыс.



В национальной команде Украины играют: Александр «Kolento» Мальш из Cloud9, Евгений «Neirea» Шумилин из Team Liquid, Артём «DrHippi» Кравец из Virtus.pro и Николай «NickChipper» Величко из Team Spirit.



Стадия плей-офф Hearthstone Global Games 2017 проходит в рамках фестиваля Gamescom, в Кёльне (Германия). Призовой фонд турнира составляет $ 322 тыс.