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Сборная Украины вышла в финал Hearthstone Global Games 2017

25 августа 2017, пятница. 18:57 Киберспорт

Сборная команда Украины обыграла коллектив из Южной Кореи в полуфинале турнира Hearthstone Global Games 2017 по Hearthstone со счетом 4:2. Таким образом, Украина стала финалистом соревнований. Южная Корея в свою очередь заняла 3-4-е место и получила $ 20 тыс.

Финальный матч Украина проведёт против победителя пары США — Чехия. Чемпион турнира получит титул и главный приз в размере $ 60 тыс.

В национальной команде Украины играют: Александр «Kolento» Мальш из Cloud9, Евгений «Neirea» Шумилин из Team Liquid, Артём «DrHippi» Кравец из Virtus.pro и Николай «NickChipper» Величко из Team Spirit.

Стадия плей-офф Hearthstone Global Games 2017 проходит в рамках фестиваля Gamescom, в Кёльне (Германия). Призовой фонд турнира составляет $ 322 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Hearthstone
Новости. Киберспорт
25 августа 2017, пятница
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