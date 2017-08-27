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Мюриэль «Kipspul» Хёйсман: больше не чувствовала, что TNC Pro Team — моя команда

27 августа 2017, воскресенье. 18:07 Киберспорт

Аналатик состава TNC Pro Team по Dota 2 Мюриэль «Kipspul» Хёйсман рассказала о причинах своего ухода из команды.

«Я больше не чувствовала, что TNC Pro Team — это моя команда. Когда я была тренером, то влияла на происходящее. После изменений в составе я вновь стала аналитиком. Я была готова к этой роли и была счастлива вернуться к ней. К чему я не была готова, так это к тому, что постепенно перестану быть частью команды и стану просто персоналом. Не была готова к тому, что от человека, который постоянно делает что-то новое, открывает новые горизонты, стану человеком, который просто делает свою работу. Частично в этом есть и моя вина. Но в целом это были необратимые последствия того, что в состав пришёл игрок, который умел делать больше, чем я», — рассказала Мюриэль Хейсман.

На The International 2017 TNC Pro Team заняла итоговую позицию на 9-12-м месте и заработала $ 370 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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The International 2017
Новости. Киберспорт
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