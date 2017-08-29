G2 получила инвайт на BLAST Pro Series по CS:GO

Французский коллектив G2 получил приглашение на турнир BLAST Pro Series по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает портал HLTV.org Таким образом, команда стала пятым известным участником соревнований. Ранее инвайт на турнир получили North, Astralis, Ninjas in Pyjamas и FaZe Clan.



BLAST Pro Series это турнир организованный RFRSH Entertainment совместно с PGL. Соревнования пройдут с 24 по 25 ноября в Копенгагене. В нём примут участие шесть приглашённых коллективов, которые будут сражаться за призовой фонд в размере $ 250 тыс.