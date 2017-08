Blizzard опубликовала вторую часть фильма о разработке Кел’Тузада для HotS

Компания Blizzard Entertainment выложила в доступ вторую часть фильма о Кел’Тузаде, в котором рассказала о переноса персонажа из вселенной WarCraft в Heroes of the Storm. Разработчики рассказали о разработке способностей персонажа и его функционале. По словам Blizzard, основной задачей героя станет контроль соперников и нанесение магического урона.

По сюжету WarCraft, Кел’Тузад является верховным личем, одним из служителей Короля-Лича. Убит Артасом. Персонаж фигурировал в кампании WarCraft III, а также он является последним боссом в подземелье Наксрамаса в World of WarCraft.



Heroes of the Storm — это популярная MOBA-игра, выпущенная компанией Blizzard в 2015 году. Игра собрала персонажей из разных вселенных Blizzard, каждый из которых обладает уникальным набором навыков.



Персонаж появится в игре со следующим обновлением.