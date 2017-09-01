175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Компания Game Show анонсировала турнир AOC CS:GO CUP

1 сентября 2017, пятница. 09:58 Киберспорт

Компания Game Show совместно с ведущим поставщиком игровых мониторов AOС объявила о проведении турнира AOC CS:GO CUP. Общий призовой фонд соревнований составит 240 тыс. рублей.

Открытые квалификации AOC CS:GO CUP для команд стартуют 9 сентября 2017 года. Всего в течение 5 недель будет проведено 10 квалификаций. К прошедшим отбор командам в финальной части соревнований добавится 6 коллективов из СНГ и Европы, которые получат прямые приглашения от организаторов. Игры плей-офф пройдут с 16 по 22 октября 2017 года. Команда, занявшая на турнире первое место, получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей.

Трансляция матчей будет вестись в прямом эфире телеканала Game Show и на странице канала в Twitch.

Расписание турнира:
Квалификация # 1– 09-10.09.17
Квалификация # 2 – 12-13.09.17
Квалификация # 3 – 16-17.09.17
Квалификация # 4 – 19-20.09.17
Квалификация # 5 – 23-24.09.17
Квалификация # 6 – 26-27.09.17
Квалификация # 7 – 30.09.17 — 01.10.17
Квалификация # 8 – 04-05.10.17
Квалификация # 9 – 07-08.10.17
Квалификация # 10 – 14-15.10.17
Плей-офф – 16-22.10.17

Распределение призового фонда:
1-е место – 100 тыс. рублей
2-е место – 50 тыс. рублей
3-4-е места – 25 тыс. рублей
5-8-е места – 10 тыс. рублей.

Для участия в турнире командам необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте gsl.tv. Заявки принимаются до 14 октября 2017 года.

Первый турнир серии AOC с призовым фондом 315 тыс. рублей состоялся по игре Dota 2 в конце 2016 года. Помимо команд, прошедших открытые квалификации, в соревнованиях приняли участие четыре приглашённых коллектива: Team Empire, Elements Pro Gaming, Rebels и ProDota Gaming. Победителем чемпионата AOC Dota 2 CUP стала российская команда Rebels, её выигрыш составил 130 тыс. рублей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
1 сентября 2017, пятница
09:58 Компания Game Show анонсировала турнир AOC CS:GO CUP
31 августа 2017, четверг
22:03 Gambit Esports уступила Ninjas in Pyjamas в рамках DreamHack Masters Malmö 2017
17:40 Доминик «Black^» Рейтмайер: не верьте всему, что слышите или видите
17:36 Natus Vincere уступила Astralis в рамках DreamHack Masters Malmö 2017
17:16 Biver и iLTW присоединились к составу Team Spirit по Dota 2
17:01 Alliance сформирует новый состав по Dota 2 вокруг Джонатана «Loda» Берга
16:29 Natus Vincere расформировала состав по League of Legends
15:49 Доминик «Black^» Рейтмайер будет выступать за второй состав Digital Chaos
14:11 Компания BMW стала партнёром Riot Games
12:57 EPICENTER по CS:GO пройдёт в Санкт-Петербурге
11:33 Анонсирован турнир PGL Open Bucharest по Dota 2
10:27 SK Gaming выступит на BLAST Pro Series
10:16 Virtus.pro и Team EnVyUs покинули DreamHack Masters Malmö 2017
30 августа 2017, среда
20:39 Людвиг «Zai» Вольберг и Питер «PPD» Дагер покинули Evil Geniuses
17:49 Шейн «rapha» Хендриксон заинтересовался переходом в другую команду
17:34 Фёдор Смолов попал в новую команду недели в FIFA 17
17:01 Лай «Ahjit» Джей и Адам «343» Шах стали игроками Fire Dragoon по Dota 2
15:48 Epic Esports Events анонсировала EPICENTER по CS:GO
15:07 Blizzard опубликовала вторую часть фильма о разработке Кел’Тузада для HotS
13:41 Ренато «Kingteka» Гарсия покинул состав Infamous по Dota 2
12:27 Кевис «HS» Тарн стал игроком OpTic Gaming по CS:GO
09:32 Аливи «w33» Омар собрал команду по Dota 2 на предстоящий сезон
29 августа 2017, вторник
19:51 SG e-sports распустила состав по Dota 2
19:20 Алексей «Sharkz» Таранда стал тренером Gambit Esports по LoL
18:02 Демоверсия FIFA 18 должна появиться в середине сентября
17:33 Михаил «kane» Благин: времени на подготовку к турнирам критически мало
15:31 Blizzard выпустила историю разработки Кел’Тузада перед релизом в HotS
13:33 G2 получила инвайт на BLAST Pro Series по CS:GO
13:10 Объявлен посев команд в плей-офф Overwatch World Cup 2017
12:56 Телеканал Game Show объявил о запуске собственного ток-шоу
10:42 Финн «karrigan» Андерсен: мы изменили состав, потому что не могли стать лучшими
01:18 Day[9]: Перед TI7 я сидел в номере и думал обо всём, что может пойти не так
28 августа 2017, понедельник
22:49 Team Liquid поднялась на 9-ю строчку в рейтинге HLTV
21:03 СompLexity Gaming выступит на DreamHack Montreal 2017
20:24 Игроки Team Spirit займутся комментированием чемпионата HCT по Hearthstone
17:04 Hong Kong Attitude выступит на World Championship 2017
16:01 Team Just Alpha не платила зарплату игрокам во время летнего сезона LCL
13:47 Гейм-директор Heroes of the Storm: постоянно работаем над поиском матчей
09:48 Team Spirit стала победителем турнира Binary Dragons Prestige LAN
09:42 Стали известны все участники турнира ELEAGUE CS:GO Premier 2017
27 августа 2017, воскресенье
22:23 Natus Vincere выступит в весеннем сезоне LCL
18:47 Young Generation сыграет на чемпионате мира по League of Legends
18:07 Мюриэль «Kipspul» Хёйсман: больше не чувствовала, что TNC Pro Team — моя команда
14:32 G2 Esports и Lyon Gaming выступят на чемпионате мира по League of Legends
11:06 Элиас «Shaggy» Сагмайстер стал чемпионом Gwent Open
Все новости RSS
Партнерский контент