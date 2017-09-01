Компания Game Show анонсировала турнир AOC CS:GO CUP

Компания Game Show совместно с ведущим поставщиком игровых мониторов AOС объявила о проведении турнира AOC CS:GO CUP. Общий призовой фонд соревнований составит 240 тыс. рублей.



Открытые квалификации AOC CS:GO CUP для команд стартуют 9 сентября 2017 года. Всего в течение 5 недель будет проведено 10 квалификаций. К прошедшим отбор командам в финальной части соревнований добавится 6 коллективов из СНГ и Европы, которые получат прямые приглашения от организаторов. Игры плей-офф пройдут с 16 по 22 октября 2017 года. Команда, занявшая на турнире первое место, получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей.



Трансляция матчей будет вестись в прямом эфире телеканала Game Show и на странице канала в Twitch.



Расписание турнира:

Квалификация # 1– 09-10.09.17

Квалификация # 2 – 12-13.09.17

Квалификация # 3 – 16-17.09.17

Квалификация # 4 – 19-20.09.17

Квалификация # 5 – 23-24.09.17

Квалификация # 6 – 26-27.09.17

Квалификация # 7 – 30.09.17 — 01.10.17

Квалификация # 8 – 04-05.10.17

Квалификация # 9 – 07-08.10.17

Квалификация # 10 – 14-15.10.17

Плей-офф – 16-22.10.17



Распределение призового фонда:

1-е место – 100 тыс. рублей

2-е место – 50 тыс. рублей

3-4-е места – 25 тыс. рублей

5-8-е места – 10 тыс. рублей.



Для участия в турнире командам необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте gsl.tv. Заявки принимаются до 14 октября 2017 года.



Первый турнир серии AOC с призовым фондом 315 тыс. рублей состоялся по игре Dota 2 в конце 2016 года. Помимо команд, прошедших открытые квалификации, в соревнованиях приняли участие четыре приглашённых коллектива: Team Empire, Elements Pro Gaming, Rebels и ProDota Gaming. Победителем чемпионата AOC Dota 2 CUP стала российская команда Rebels, её выигрыш составил 130 тыс. рублей.