Gambit Esports завоевала слот на чемпионате мира по League of Legends

Команда Gambit Esports обыграла коллектив M19 в финале турнира LCL Summer 2017 по League of Legends со счётом 3:2. Таким образом, Gambit стала победителем летнего сезона и завоевала место на чемпионате мира в 2017 году. Ранее коллектив также занял первое место в регулярном сезоне соревнований.



Стоит отметить, что коллектив получил место в предварительном этапе турнира, откуда четыре коллектива попадут в групповой этап. За место в групповом этапе также поборются Team WE, HK Attitude, Team oNe esports, Rampage, LG Dire Wolves, Young Generation, 1907 Fenerbahce, Gambit Esports, Kaos Latin Gamers и Lyon Gaming.



League of Legends World Championships 2017 пройдёт с 23 сентября по 11 ноября в Китае. Призовой фонд турнира в настоящее время составляет $ 2,1 млн. Он может вырасти благодаря продажам внутриигровой продукции.