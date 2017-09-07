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Разработчики NBA 2K18 изменили обложку игры за неделю до её выхода

7 сентября 2017, четверг. 15:40 Киберспорт

Студия 2K Sports изменила обложку своего баскетбольного симулятора NBA 2K18. Об этом разработчики сообщили в официальных аккаунтах игры в популярных социальных сетях.

На прежней версии обложки, которую студия представила минувшим летом, тоже был изображён американский разыгрывающий Кайри Ирвинг, но в форме своего предыдущего клуба «Кливленд Кавальерс». Несколько недель назад Ирвинга обменяли в «Бостон Селтикс», в цветах которого он и появится на финальной обложке игры.

Отметим, что разработчики сумели поменять изображение буквально за неделю до релиза. NBA 2K18 должна появиться в продаже уже 15 сентября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кайри Ирвинг NBA 2K18
Новости. Киберспорт
7 сентября 2017, четверг
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