Анатан «Ana» Фам нарушил контракт с личным менеджером и задолжал $ 60 тыс.

Бывший личный менеджер Анатана «Ana» Фама известный игрок в покер Тиан «wobbly_au» Шу заявил, что киберспортсмен не выполнил условия соглашения между ними и остался должен ему часть денег с выигранных призовых.

wobbly_au рассказал, что арендовал игроку буткемп, предоставил компьютер, обеспечил едой, а также помог попасть в Invictus Gaming и OG. Взамен австралийский игрок был обязан делиться 10 % от своего выигрыша. Все пункты сделки были расписаны в контракте, который подписал Ana с согласия родителей.

Игрок выполнял условие сделки, выигрывая небольшие турниры, однако после триумфа на The Boston Major 2016 оборвал все связи с агентом.

На данный момент Тиан «wobbly_au» Шу собирает всю информацию, чтобы подать в суд на своего подопечного и отсудить $ 60 тыс.

С августа 2016 года Ana выступал за OG. Вместе с командой он стал победителем турниров The Boston Major 2016, Elimination Mode 3.0 и The Kiev Major 2017. На The International 2017 команда заняла седьмое-восьмое место, после чего игрок был исключен из состава команды. За свою карьеру он заработал $ 600 тыс.