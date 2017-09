CompLexity Gaming и Digital Chaos сыграют в плей-офф PGL Open Bucharest

CompLexity Gaming и Digital Chaos обеспечили себе места в плей-офф PGL Open по Dota 2. Команды заняли первые места в своих группах.



CoL в своей четвёрке обошла Morty и Immortals, а DC обыграла сначала Wheel Whreck While Whistling, а затем The Dire. Все встречи первого дня группового этапа завершились со счётом 2:0.



Оставшиеся места в плей-офф разыграют 20 сентября. В группе А The Dire встретится с Iceberg Esports, а в группе B лучшую команду выявят VGJ.Storm, Morty и Immortals.



PGL Open Bucharest пройдёт с 19 по 22 октября в Румынии. В соревнованиях примут участие шесть победителей региональных квалификаций и приглашённые Evil Geniuses и LGD Gaming. Квоты на турнире уже заработали Mineski, DS.SA и VGJ.Thunder.