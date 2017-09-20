Natus Vincere вышла в финал квалификаций PGL Open Bucharest по Dota 2

Команда Natus Vincere обыграла коллектив Vega Squadron в полуфинальном матче квалификаций PGL Open Bucharest по Dota 2 со счётом 2:0. Таким образом, Na’Vi продолжит борьбу на соревнованиях. Vega в свою очередь покинула турнир, заняв 3-4-е место.



Следующим соперником Na’Vi станет команда Team Empire. Победитель встречи получит путёвку на LAN-турнир.



PGL Open Bucharest пройдёт с 19 по 22 октября в румынском городе Бухаресте. В соревнованиях примут участие восемь коллективов, а призовой фонд составит $ 300 тыс.