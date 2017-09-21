Immortals отстранена от квалификации к турниру EPICENTER

Бразильская команда Immortals дисквалифицирована и не сможет участвовать в квалификации к EPICENTER по CS:GO. Информация об этом появилась на странице турнира в соцсети «ВКонтакте».

Причиной дисквалификации послужила замена трёх игроков основного состава. Таким образом, Team Liquid досрочно вышла в плей-офф отборочных. Второй участник определится в матче между Counter Logic Gaming и Luminosity.

Ранее появилась информация, что Immortals вслед за Вито «kNgV-» Джузеппе могут покинуть Энрике «HEN1» Телес и Лукас «LUCAS1» Телес.