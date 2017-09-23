Gambit уступила Team WE на 2017 Season World Championship по LoL

Команда Gambit Esports уступила коллективу Team WE в рамках группового этапа турнира 2017 Season World Championship по League of Legends со счётом 0:1. Таким образом, Gambit проиграла второй матч предварительного этапа соревнований, чем значительно снижает шансы на попадание в следующий раунд турнира.



Следующий матч Gambit пройдёт против команды Lyon Gaming 24 сентября в 11:00 по московскому времени.



2017 Season World Championship пройдёт с 23 сентября по 4 ноября. Призовой фонд соревнований в настоящее время составляет $ 2,13 млн.