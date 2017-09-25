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Михаил Kira Гармаш: мы выступили отвратительно

25 сентября 2017, понедельник. 16:39 Киберспорт

Игроки Gambit Esports Михаил Kira Гармаш и Эдуард Edward Абгарян прокомментировали выступление команды в предварительной стадии чемпионата мира 2017 по League of Legends.

«На этом чемпионате мира мы выступили отвратительно. Никто не показал своей лучшей игры, т. е., может быть, на протяжении первых трёх минут игры что-то у нас и было, но потом всё… под отрез», — рассказал Kira.

«Да, сложно сказать, что мы вообще что-то показали, потому что ожидания от нас самих и от фанатов было нереально большое, но, приехав сюда и поняв, что у нас остался день до игры, мы осознаём, что просто не готовы к этому турниру. Мы — никто на этом турнире и худшая команда в предварительной стадии.

У нас будет разговор, где мы будем решать, что нам делать как команде. Не думайте, что мы уже тут распались как команда. Будем думать, как дальше работать и развиваться», — сказал Edward.

Gambit Esports дважды уступила Team WE и Lyon Gaming в предварительной стадии и стала первой командой, которая покинула соревнования.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
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