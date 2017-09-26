Уэйн Руни может появится во франшизе Angry Birds

Директор по маркетингу финской компании Rovio Entertainment Вилле Хейяри не исключил использование образа игрока английского футбольного клуба «Эвертон» Уэйна Руни в игре по мотивам Angry Birds. Информация об этом появилась в газете Daily Mail со ссылкой на Press Association Sport.

«Мы уже имеем опыт создания персонажей Angry Birds на основе реальных личностей и теперь в сотрудничестве с «Эвертоном» можем ввести ещё больше интересных персонажей и профилей в игры, – сказал Хейяри. – Возможно, Уэйн Руни будет привлечён к этому».

Ранее компания Rovio объявила о подписании спонсорского контракта с ФК «Эвертон», в рамках которого на форме английских футболистов размещён логотип Angry Birds.

Angry Birds — серия видеоигр для мобильных устройств. С 2009 года было выпущено пять версий игры, которые в общей сложности были загружены на пользовательские устройства 3,7 млрд раз.