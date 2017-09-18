Логотип Angry Birds разместили на форме футбольного клуба «Эвертон»

Финская компания Rovio подписала спонсорский контракт с английским футбольным клубом «Эвертон». По соглашению логотип игры Angry Birds будет расположен на левом рукаве, сообщается на официальном сайте.

Подробности финансовой сделки не разглашаются. Известно, что контракт с Rovio рассчитан на несколько лет. В клубе отметили, что благодаря сотрудничеству «Эвертон» сможет взаимодействовать с 80 миллионами активных игроков по всему миру.

Фил Джонс и Уэйн Руни

Первый в матч с новым изображением спонсора состоялся 17 сентября. В игре против «Манчестер Юнайтед» команда из Ливерпуля потерпела поражение со счётом 0:4. Голы забили Луис Антонио Валенсия, Генрих Мхитарян, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль.

Angry Birds — серия видеоигр для мобильных устройств. Игрок при помощи рогатки должен стрелять «злыми птицами» по зелёным свиньям, которые расположены на разнообразных конструкциях. Первая игра вышла в декабре 2009 года.

Сейчас Rovio готовит выход на биржу. Перед IPO компания оценила себя в $ 1 млрд.