Fnatic и Cloud9 сыграют в основном этапе чемпионата мира по LoL

Команды Fnatic и Cloud9 выступят в основном этапе чемпионата мира по League of Legends. C9 одержала победу в матче с Lyon Gaming, а Fnatic обыграла соперников из HK Attitude. Обе встречи завершились со счётом 3:0.



В последних матчах play-in-stage 1907 Fenerbachce сыграет против Team One eSports, а Team WE — против Young Generation. Встречи пройдут пройдут 29 сентября. Их победители также получат возможность сразиться за чемпионский титул.



Основная стадия чемпионата мира по LoL пройдёт с 5 октября по 4 ноября. Призовой фонд турнира в настоящее время составляет $ 2,13 млн.