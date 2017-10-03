РФС получил право проводить соревнования по киберфутболу. Об этом представители Российского футбольного союза и Федерации компьютерного спорта России заявили на специальной пресс-конференции, которая состоялась в Доме футбола 3 октября.

Подписание договора о совместной организации соревнований между РФС и Федерацией киберфутбола прокомментировал председатель комитета по разновидностям футбола РФС и глава ФНЛ Игорь Ефремов: «В соответствии с федеральным законом РФС получил право проводить соревнования по киберфутболу. Хотелось бы поблагодарить работников Федерации киберспорта, которые быстро решили все вопросы. Мы надеемся и уверены, что чемпионат России, который стартует 7 ноября, пройдёт на высшем уровне. В нём смогут принять участие все желающие, которые зарегистрируются на официальном сайте.



Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в свою очередь отметил: «Для нас большая честь подписать данное соглашение. Мы надеемся провести первый чемпионат на достойном уровне».

Чемпионат России будет состоять их нескольких этапов. Сначала состоятся онлайн-соревнования, которые пройдут с октября по ноябрь и в которых будет разыграно 21 место в финале. LAN-турниры будут проводиться на футбольных стадионах, а первый отборочный этап начнётся за три часа до матча Россия — Южная Корея. Ещё 16 квот в финале будут отданы представителям клубов РФПЛ.

Призовой фонд — 1 млн рублей, соревнования будут проводиться на PS4.