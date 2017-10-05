«ПСЖ» отказался от команды по League of Legends

Руководство футбольного клуба «ПСЖ» приостановило сотрудничество с составом по League of Legends. По заявлению менеджмента, на решение повлияла неопределенность в состоянии европейской сцены LoL.



«Опыт в Challengers Series заставил нас задуматься об экономическом балансе League of Legends. Модель распределения доходов, предложенная Riot Games, очень далека от того, чтобы компенсировать стоимость всех структур с европейскими амбициями. Отчасти это сильно связано с инфляцией зарплат профессиональных игроков, которая, по нашему мнению, необоснованна относительно роста аудитории в последние месяцы», — говорится в официальном анонсе.



Кроме того, должность главы киберспортивного направления покинул Бора YellowStaR Ким. Кто заменит его на этой позиции, не сообщается.



Клуб продолжит инвестировать в киберспорт. Сейчас в состав организации входит команда по Rocket League, а также игроки в FIFA. Также, по заявлению менеджмента, в скором времени клуб сделает еще несколько анонсов.



«ПСЖ» приобрел слот в европейской Challenger Series в октябре 2016 года. Команда заняла третье место в весеннем сезоне EUCS, но не смогла пройти в LCS. После нескольких замен в составе «ПСЖ» провалилась в летнем сплите, остановившись на шестой строчке.