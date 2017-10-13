Дмитрий hooch Богданов: я хочу, чтобы игра была равной для всех

Игрок команды Elements Pro Gaming по CS:GO Дмитрий hooch Богданов раскритиковал организацию майнора в СНГ. По его мнению, организаторы турниров и Valve халатно относятся к развитию дисциплины в СНГ.



«Я не знаю, кто отвечал за инвайты в СНГ, посев и управление онлайн-отборочными, но очевидно, что эти люди ничего не знают о нашем регионе и о самой игре. Их не интересовало выполнение своих обязанностей.



Это позор, что наше сообщество, в котором сформировались чемпионы прошлого мэйджора и где имеется две-три команды стабильных участников мэйджоров, рассматривается в качестве аутсайдеров. Я думаю игроки попросту теряют мотивацию, наблюдая, как Valve, организаторы турниров, не заботятся о сфере. Подобный дилетантский подход убивает киберспорт в нашем регионе. Мне жаль азиатский регион, который не может конкурировать на равных. Мне жаль таких организаторов, как Starladder и EPICENTER, которые работают как профессионалы и давно объявили о своих турнирах, а теперь теряют команды из-за того, что кому-то плевать. Я посвятил много времени CS’у, и хочется, чтобы игра была справедливой и равной для всех. Уважайте наши усилия и покажите справедливое и уважительное отношение», — написал Богданов



5 октября организация ELEAGUE объявила о проведении следующего мэйджора по CS:GO. По опубликованной информации, даты майнор-турниров совпали с проведением турниров EPICENTER 2017 и StarLadder i-League Invitational #2.



Во время открытой квалификации на CIS Minor Championship менеджер академического состава Team Spirit подал апелляцию по результатам матча против KLAN FONTAN. Согласно официальному заявлению, некоторые игроки команды получили бан за использование читов на одном из прошлых майноров. CEVO в ответ сообщила, что проведёт расследование инцидента.



Дмитрий hooch Богданов является популярным российским игроком, который начинал свою карьеру в Counter-Strike 1.6. Он выступал за такие команды, как MYM, Virtus.pro, forZe и Gambit Esports.



Среди достижений Дмитрия можно отметить победы на ASUS Open Winter 2010, WEG e-Stars 2010 Continental Cup, CIS Minor Championship — Columbus 2016 и Adrenaline Cyber League 2016. Также в составе Team Russia он занял второе место на WESG 2016 European Finals.