Blizzard анонсировала проведение HotS Nexus Games в Европе

Компания Blizzard Entertainment раскрыла подробности проведения Heroes of the Storm Nexus Games в европейском регионе. В соревнованиях примут участие 16 стран: Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия, Испания, Швеция, Украина и Великобритания.



Представители Blizzard выберут по пять игроков от каждой страны, которые будут сражаться в предстоящем сезоне Nexus Games. Отбор проведут по нескольким критериям: не менее 75 сыгранных матчей, участие в лиге героев в третьем сезоне 2017 года и отсутствие ограничений на учётной записи. Киберспортсмены из лиги HGC не смогут участвовать в турнире.



Чемпионат организуют в два этапа — групповой и плей-офф. Посев будет осуществляться на основе суммы очков рейтинга всей команды. Всех участников разделят на четыре группы. Групповая стадия будет проводиться по круговой системе (каждый с каждым) до двух побед. Восьмёрка лучших встретится в плей-офф. Матчи пройдут по системе Single Elimination (выбывание после поражения) до трёх побед.



HotS Nexus Games начнётся 14 ноября. Подробное расписание чемпионата и список участников будет оглашён после окончания BlizzCon 2017.