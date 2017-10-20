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Анонсирован второй сезон европейских соревнований по Heavy Metal Machines

20 октября 2017, пятница. 15:00 Киберспорт

Компания Hoplon анонсировала второй сезон чемпионата Европы по игре Heavy Metal Machines. Соревнования стартуют в онлайне в начале 2018 года, а лучшие игроки определятся в ходе LAN-турнира.

«С каждым новым чемпионатом по Heavy Metal Machines растёт интерес к нашей игре. Поэтому мы решили сделать ещё один шаг вперёд и отныне проводить финалы в режиме офлайн, что ещё больше подогреет дух соперничества», – отметила руководитель маркетинга и PR бразильской компании Hoplon Татьяна Морейра.
Также в планах компании проведение студенческих турниров в России, Германии, Италии, Португалии и в странах Северной и Южной Америки.

Гоночный MOBA-экшен Heavy Metal Machines предлагает геймерам динамичные битвы на боевых машинах в командных сражениях 4 на 4. Студия Hoplon предпринимает попытки усиления в игре киберспортивной составляющей. На первом чемпионате Европы по Heavy Metal Machines летом этого года между командами было разыграно 10 тыс. евро. 22 октября на платформе ESL Play состоится финал чемпионата Южной Америки с призовым фондом 12,5 тыс. бразильских реалов (около 225 тыс. рублей).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Киберспорт
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