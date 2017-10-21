Джейк SirActionSlacks Каннер: нынешняя система — это годичный эксперимент от Val

Комментатор и ведущий турниров по Dota 2 Джейк SirActionSlacks Каннер дал интервью порталу theScore esports, в котором обсудил проведение DreamLeague Season 8 и назвал новую турнирную систему от Valve временным экспериментальным решением.



«Я думаю, это год экспериментов. Большинство организаторов приходят и думают: «Мы можем сделать реально крутой продукт, мы станем лучшими в регулярной Dota». А затем некоторые думают: «Нужно сделать что-нибудь ещё, чтобы он стал незабываемым». Я думаю, DreamLeague как раз из тех, кто пытается сделать турнир невероятным, а не теми, кто желает преуспеть в следующем сезоне. К тому же я уверен, что в следующем сезоне такого не будет. По-моему, это лишь эксперимент, чтобы определить компании, с которыми будет сотрудничать Valve.



Valve любит экспериментировать с такими вещами, и они действуют по принципу «мы попробуем и посмотрим, что нравится сообществу». Вы же видели, как они наняли профессиональных игроков вместо своих стандартных экспертов. Они решили это сделать на главном событии года, чтобы просто посмотреть, как это будет работать», — заявил Каннер.



Компания Valve анонсировала новую турнирную систему 4 июля. Согласно новому формату в сезоне-2017/18 пройдёт 11 мэйджоров и 16 майноров, на которых команды будут зарабатывать квалификационные очки очки. По результатам сезона восьмёрка лучших получит приглашение на The International 2018.