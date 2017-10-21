COOLLERZ, Cypher и clawz сыграют на Italian Esports Open 2017 по Quake Champions

Компания ESL анонсировала список участников на турнир Italian Esports Open 2017 по Quake Champions. В турнире сыграют восемь приглашенных киберспортсменов.
СНГ-регион представят Антон COOLLERZ Синьгов, Никита clawz Марчинский и Алексей Cypher Янушевский.
Чемпионат пройдёт в два этапа. В первом участников поделят на две группы. Матчи состоятся по системе round robin, где каждый играет с каждым до трёх побед (bo5). Плей-офф проведут по олимпийской системе до двух поражений (double elimination). Формат матчей такой же, как и на групповом этапе.
Распределение игроков на групповом этапе
Italian Esports Open 2017 организуют с 3 по 4 ноября в Лукке (Италия). Призовой фонд соревнований составит $ 16 тыс.
Список участников Italian Esports Open 2017
Мачей Av3k Кшиковски
Антон COOLLERZ Синьгов
Сандер Vo0 Каасъягер
Марцел K1llsen Пауль
Томас hal Аваллоне
Матиа rzd Кальвани
Алексей Cypher Янушевский
Никита clawz Марчинский