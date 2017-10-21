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COOLLERZ, Cypher и clawz сыграют на Italian Esports Open 2017 по Quake Champions

21 октября 2017, суббота. 18:31 Киберспорт

Компания ESL анонсировала список участников на турнир Italian Esports Open 2017 по Quake Champions. В турнире сыграют восемь приглашенных киберспортсменов.

СНГ-регион представят Антон COOLLERZ Синьгов, Никита clawz Марчинский и Алексей Cypher Янушевский.

Чемпионат пройдёт в два этапа. В первом участников поделят на две группы. Матчи состоятся по системе round robin, где каждый играет с каждым до трёх побед (bo5). Плей-офф проведут по олимпийской системе до двух поражений (double elimination). Формат матчей такой же, как и на групповом этапе.

Распределение игроков на групповом этапе

Распределение игроков на групповом этапе

Italian Esports Open 2017 организуют с 3 по 4 ноября в Лукке (Италия). Призовой фонд соревнований составит $ 16 тыс.

Список участников Italian Esports Open 2017
Мачей Av3k Кшиковски
Антон COOLLERZ Синьгов
Сандер Vo0 Каасъягер
Марцел K1llsen Пауль
Томас hal Аваллоне
Матиа rzd Кальвани
Алексей Cypher Янушевский
Никита clawz Марчинский

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Quake Champions
Новости. Киберспорт
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