COOLLERZ, Cypher и clawz сыграют на Italian Esports Open 2017 по Quake Champions

Компания ESL анонсировала список участников на турнир Italian Esports Open 2017 по Quake Champions. В турнире сыграют восемь приглашенных киберспортсменов.



СНГ-регион представят Антон COOLLERZ Синьгов, Никита clawz Марчинский и Алексей Cypher Янушевский.



Чемпионат пройдёт в два этапа. В первом участников поделят на две группы. Матчи состоятся по системе round robin, где каждый играет с каждым до трёх побед (bo5). Плей-офф проведут по олимпийской системе до двух поражений (double elimination). Формат матчей такой же, как и на групповом этапе.

Распределение игроков на групповом этапе

Italian Esports Open 2017 организуют с 3 по 4 ноября в Лукке (Италия). Призовой фонд соревнований составит $ 16 тыс.



Список участников Italian Esports Open 2017



Мачей Av3k Кшиковски

Антон COOLLERZ Синьгов

Сандер Vo0 Каасъягер

Марцел K1llsen Пауль

Томас hal Аваллоне

Матиа rzd Кальвани

Алексей Cypher Янушевский

Никита clawz Марчинский