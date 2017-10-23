Владислав arch Свистов присоединился к Team Spirit

Владислав arch Свистов присоединился к составу Team Spirit по Counter-Strike: Global Offensive. Анонс появился на официальном сайте организации.

«Мы уже месяц играем таким составом; за это время мы успели обсудить многие важные для нас вопросы, решить некоторые проблемы. Влад хорошо вписался в коллектив, что не может не радовать. Впереди нас ждут два LAN-турнира, в Бухаресте и в Шанхае, куда мы отправимся прямо с буткемпа. Постараемся показать нашу лучшую игру и забрать желаемую путёвку на офлайн-квалификацию к мейджору», — прокомментировал эту новость менеджер команды Руслан Бугрин.

В составе Team Spirit arch заменил Cергея starix Ищука, который покинул состав 4 октября. Прошлой командой Владислава Свистова была Prophecy, вместе с которой он занял второе место на турнире Gfinity Elite Series — Season 1.