Тренер Vega Squadron: мы допустили слишком много ошибок

Тренер состава Vega Squadron по CS:GO Артём Fierce Иванов прокомментировал проигрыш команды от Team Liquid на EPICENTER — Wildcard.

«Сегодня мы потерпели поражение. Очень обидное для нас, потому что мы готовились очень усердно и прилагали все усилия, но допустили слишком много ошибок, за что нас и наказали. Тем не менее мы не падаем духом и остаемся на буткемпе, который нам предоставили организаторы EPICENTER», — рассказал Артём Иванов.

Vega Squadron уступила Team Liquid со счётом 2:0 (9:16 @ de_inferno; 8:16 @ de_cache). Команда покинула соревнования и заработала за своё выступление $ 5 тыс.