Immortals объявила название команды для Overwatch League

Состав Immortals по Overwatch будет выступать под названием Los Angeles Valiant, сообщается на сайте лиги.

На новом логотипе коллектива изображён шлем с золотыми крыльями, что символизирует напор и покровительство.

Ранее свои названия для выступления в Overwatch League изменили NRG Esports и Team EnVyUs. Их команды будут называться San Francisco Shock и Dallas Fuel соответственно.

Overwatch League анонсирована компанией Blizzard в ноябре 2016 года. В качестве основы выбрана франшизная модель. В лиге представлено 12 команд.