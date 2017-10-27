Overwatch League: Lunatic-Hai сменила название на Seoul Dynasty

Корейская команда Lunatic-Hai будет выступать под названием Seoul Dynasty в Overwatch League. Об этом сообщается на сайте лиги.

Логотип команды — это тигр, национальный символ Южной Кореи, воплощающий мощь, смелость и удачу. Он окрашен в золотой цвет королей.

Ранее свои названия для выступления в Overwatch League изменили Immortals, NRG Esports и Team EnVyUs. Их команды будут называться Los Angeles Valiant, San Francisco Shock и Dallas Fuel соответственно.

Overwatch League была анонсирована компанией Blizzard в ноябре 2016 года. Первый сезон стартует 10 января 2018 года и продлится 6 месяцев.