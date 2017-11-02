НИУ ВШЭ и ФКС России открыли образовательную программу по киберспорту

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Федерация компьютерного спорта России открыли совместную сетевую образовательную программу «Управление киберспортом/E-Sports Management».



«Одна из самых серьёзных проблем в киберспорте – кадровая. Наш вид спорта очень молод, здесь практически нет сложившихся профессионалов, которые сочетали бы в себе профильное образование, менеджерские навыки и понимание специфики киберспорта. Получается одно из двух: либо это бывший игрок или организатор соревнований без необходимых знаний в области менеджмента, финансов, маркетинга и т.д., либо выходец из другого вида спорта или бизнеса, и тогда у него отсутствует знание киберспортивных нюансов. Чтобы решить эту проблему, мы и разработали совместно с НИУ ВШЭ нашу программу.



Мы рассчитываем, что это будет долгосрочная постоянная программа. По итогам 2017-2018 годов мы оценим её показатели, соберём отзывы слушателей, посмотрим на их карьерные достижения. И исходя из этого уже будем принимать решение о её развитии», — прокомментировал новость президент ФКС России Дмитрий Смит.



Согласно опубликованной информации, образовательный курс будет включать в себя спортивные, юридические, маркетинговые и финансовые аспекты.



20 июля 2017 года заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в одном из отраслевых вузов факультет киберспорта. По словам Чернышова, это откроет новые возможности для развития этой сферы.