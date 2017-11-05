Корейский киберспортсмен Ли Rogue Бён Рёль стал чемпионом мира по StarCraft 2. В финале он обыграл Эо soO Юн Су со счётом 4:2.

За победу Ли Бён Рёль получил $ 280 тыс. Выигрыш вице-чемпиона составил $ 140 тыс.

Соревнования 2017 WCS Global Finals стали девятым Premier-турниром в карьере Эо Юн Сун, где он занял второе место.

На третьей и четвёртой строчках расположились Хуан Карлос SpeCial Тена Лопез и Чон TY Тае Янг. Они получили по $ 42 тыс.

Чемпионат мира по StarCraft 2 проходил с 27 октября по 4 ноября.