MVP Black взяла титул Heroes of the Storm Global Championship

Корейская команда MVP Black стала чемпионом мира по Heroes of the Storm. В финале она нанесла поражение шведскому составу Fnatic. Матч окончился со счётом 3:1.

Для Fnatic это поражение стало вторым в истории ЧМ. Победители выиграли $ 500 тыс. Вице-чемпионам досталось $ 200 тыс.

Третье и четвёртое место поделили между собой Team expert и бывшие чемпионы мира Ballstix (в прошлом L5). Они заработали по $ 75 тыс.

Чемпионат мира по HotS проводился с 26 октября по 4 ноября. В турнире приняли участие 16 команд из Европы, Китая, Южной Кореи, Северной и Латинской Америки и других регионов. Призовой фонд турнира составил $ 1 млн.