Совладелец «Техас Рейнджерс» выкупил контрольный пакет акций OpTic Gaming

Совладелец бейсбольного клуба «Техас Рейнджерс» Нейл Лейбман совместно с соинвестором Крисом Чейни выкупил контрольный пакет акций OpTic Gaming, заявил менеджер состава организации по Dota 2 Кодиак Шроер. Позже он удалил свое сообщение.

По информации издания Sports Business Daily, Лейбман добавил OpTic к своей новой холдинговой компании — Infinite Esports & Entertainment. Инвестиции в американскую команду составили $ 33 млн. Эти деньги потратили на покупку слотов в Overwatch League и NA LCS.

OpTic Gaming основали в 2006 году. Команда имеет составы по Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.

9 августа другой совладелец «Техас Рейнджерс», Кеннет Херш, вложил $ 35 млн в организацию Team EnVyUs. За счет полученных средств команда выкупила слот в Overwatch League.