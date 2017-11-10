Kefir: думал, буду развивать клуб в YouTube, но, похоже, «Спартаку» это не надо

Стример FIFA 18 Сергей kefir Никифоров объяснил, почему завершилось сотрудничество со «Спартаком» и как проходил матч с Квинси Промесом.



«Я сам ушёл. У «Спартака» просто есть другие проблемы, и я не хотел навязываться. У них есть свои турниры, та же Лига чемпионов. Просто чувствовал себя лишним, не мог приносить пользу команде. Думал, что буду участвовать в различных мероприятиях от клуба, буду помогать развивать клуб в YouTube, но похоже, что «Спартаку» это не надо. Через какое-то время, может быть, ситуация изменится. Если поехать на те же зимние сборы, сделать отдельные интервью с игроками «Спартака», различные футбольные видео, попинать мяч вместе с ними, то почему бы и нет. Для моего канала в YouTube это эксклюзив. Не все могут себе это позволить, и мне это интересно.



Сотрудничество со «Спартаком» длилось год. Были золотые зимние сборы, когда я видел, как команда готовилась к последним матчам того чемпионата, как-то популяризировал в этот момент клуб. Я пытался преподнести «Спартак» с хорошей стороны для аудитории. На тех же сборах у меня была возможность снять видео, делал различные интервью с Глушаковым, Промесом, получались смешные моменты. Выставлял игроков с хорошей стороны. Моя аудитория насчитывает уже 800 тысяч, а мои видео со «Спартаком» набирали в среднем по 500 тысяч просмотров. То есть 500 тысяч человек видел игроков «Спартака» с хорошей стороны. Я думаю, это очень хороший результат для имиджа клуба.



Поддавался ли Промесу, когда мы с ним сыграли вничью в FIFA? Я больше смотрел, как он играет на камеру, то есть не мешал ему выигрывать у меня. Он даже обыгрывал меня в одном матче. Мы провели два матча: в первом я выиграл, а во втором — он. У него отличный уровень. Если бы у нас был чемпионат среди игроков РФПЛ, думаю, Квинси попал бы в тройку. Наравне с Дзюбой, который вроде как тоже игроман. Ещё Джано играет в FIFA. Он единственный, кто пришёл ко мне в номер и предложил сыграть. Джано сказал, что никогда не видел, чтобы в обороне играли так, как я», — рассказал Никифоров в эфире программы «Третий тайм».

В августе 2017 Сергей kefir Никифоров ушел из «Спартака». Он пробыл в команде 11 месяцев. Сейчас на его YouTube-канале 852 128 подписчиков.

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