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Объявлены подробности проведения WESG Americas Finals 2017

Киберспорт

StarLadder раскрыла подробности проведения американских финалов турнира WESG 2017. Соревнования пройдут с 1 по 4 февраля в Санта-Ана (США). Местом проведения станет площадка Esports Arena.

На региональных финалах пройдут соревнования по всем четырем дисциплинам: StarCraft 2, Hearthstone, CS:GO и Dota 2. Призовой фонд чемпионата составит $ 202 тыс. По результатам отборочного тура 32 лучших команды отправятся на итоговый турнир.

Распределение призового фонда на WESG Americas Finals 2017

Распределение призового фонда на WESG Americas Finals 2017

World Electronic Sports Games 2017 пройдёт в первом квартале 2018 года в Китае. Общий призовой фонд составляет $ 5,5 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 Hearthstone StarCraft 2
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