Объявлены подробности проведения WESG Americas Finals 2017

StarLadder раскрыла подробности проведения американских финалов турнира WESG 2017. Соревнования пройдут с 1 по 4 февраля в Санта-Ана (США). Местом проведения станет площадка Esports Arena.



На региональных финалах пройдут соревнования по всем четырем дисциплинам: StarCraft 2, Hearthstone, CS:GO и Dota 2. Призовой фонд чемпионата составит $ 202 тыс. По результатам отборочного тура 32 лучших команды отправятся на итоговый турнир.

Распределение призового фонда на WESG Americas Finals 2017

World Electronic Sports Games 2017 пройдёт в первом квартале 2018 года в Китае. Общий призовой фонд составляет $ 5,5 млн.