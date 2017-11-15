TnC Pro Team прошла на турнир MDL Macau по Dota 2

TnC Pro Team выиграла квалификацию Юго-Восточного региона на MDL Macau по Dota 2. В финальном матче команда обыграла Mineski со счетом 2:1.



Сейчас определены пять из восьми участников чемпионата: LGD.FY, Infamous, OG, Natus Vincere и TnC Pro Team. Еще две команды получат приглашения от организаторов. Последняя одна определится по результатам североамериканских отборочных.



MDL Macau станет предпоследним турниром в Dota 2 в 2017 году. Чемпионат пройдет с 8 по 10 декабря в Макао (Китай). На турнире разыграют призовой фонд в $ 300 тыс. и 300 баллов Pro Circuit.

