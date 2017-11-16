Natus Vincere выступит в основной стадии DreamLeague

Natus Vincere представит СНГ-регион в основной стадии соревнований DreamLeague. Команда досрочно оформила путевки на LAN-финал во время отборочного этапа.

По итогам матчей за 15 ноября Virtus.pro сыграла вничью с Team Liquid и потерпела поражение от Na'Vi со счетом 0:2.

Участие VP на соревнованиях будет зависеть от выступления OG. В заключительный день турнира европейская команда встретится сначала с MidOrFeed, а затем с Na'Vi. Матчи пройдут 16 ноября.

Ранее на соревнования квалифицировались Team Secret, Team Liquid, Evil Geniuses, Infamous и Newbee.

Восьмой сезон DreamLeague носит статус мэйджора. Чемпионат проведут в Швеции с 1 по 3 декабря.