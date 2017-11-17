Evil Geniuses выступит на DOTA Summit 8

Evil Geniuses получила прямое приглашение от организаторов DOTA Summit 8. Анонс появился на официальном аккаунте Beyond the Summit в «Твиттере».

Американская команда стала 9-м участником соревнований. Ранее на турнир через отборочные прошли Virtus.pro, Sacred, Fnatic, LGD Gaming и Team Kinguin. OpTic Gaming заработала слот как победитель King's Cup: America. OG получила прямое приглашение.

Beyond the Summit не прокомментировала увеличение участников с 8 до 9, а также возможные изменения в формате проведения.

DOTA Summit 8 пройдёт с 13 по 17 ноября в Лос-Анджелесе. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.