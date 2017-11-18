ESPN: Riot выплатит бывшим клубам NA LCS более $ 12 млн

ESPN опубликовала данные по выплатам экс участникам лиги NA LCS. По данным портала, общая сумма составит более $ 12 млн.



Размер выплат зависит от количества сыгранных сплитов. Наиболее крупные суммы получат Immortals ($ 2,85 млн.), Team EnVyUs ($ 2,57 млн.), Phoenix1 ($ 2,57 млн.) и Team Dignitas ($ 1,7 млн.). Командам eUnited, Golden Coin United, Big Gods Jackals и Tempo Storm выплатят по $ 571 тыс.



Riot сообщила о переходе на франшизную модель в мае 2017 года. По новым правилам компания определит 10 организаций, которые смогут приобрести постоянное членство в лиге.



Места на 2018 год купили Team SoloMid, Counter Logic Gaming, Team Liquid, Cloud9, OpTic Gaming, FlyQuest, спортивные клубы «Хьюстон Рокетс» и «Кливленд Кавальерс», а также совладелец «Голден Стейт Уорриорз» Джо Лейкоб. Название последнего участника пока неизвестно.