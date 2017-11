Бенджамин BadBenny Икенульв и Томас Mene Кайлюкс стали игроками Fnatic по HotS

Киберспортивная организация Fnatic укомплектовала состав по Heroes of the Storm. К команде присоединились Бенджамин BadBenny Икенульв и Томас Mene Кайлюкс. Об этом сообщается на официальном сайте Fnatic.



«Никто не удивится, если я скажу, что всегда хотел играть со своими шведскими товарищами из Fnatic. Я уважаю их всех, поэтому когда у меня появилась возможность присоединиться к команде, воплотилась моя мечта», — прокомментировал новости Икенвульв.



Бенджамин BadBenny Икенульв ранее выступал за Team Expert. В составе команды он занял четвёртое место на HGC Phase #1 Pro League, второе место на HGC Phase #2 Western Clash, третье место на HGC Phase #2 Pro League и третье-четвёртоее место на Heroes of the Storm Global Championship Grand Finals.



Томас Mene Кайлюкс провёл два года в Team Dignitas. Среди достижений игрока второе место на HGC Phase #1 Pro League, HGC Phase #2 Pro League и третье-четвёртое место на HotS Fall Global Championship 2016.



Состав Fnatic по HotS:



Доб QuackNiix Энгстром

Филип SmX Лильестром

Понтус Breez Сьогрен

Бенджамин BadBenny Икенульв

Томас Ménè Кайлюкс