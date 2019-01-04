Компания Valve вернула сценариста серии Portal и эпизодов Half-Life 2

Бывший сценарист серии Portal и эпизодов Half-Life 2 Эрик Вулпо вернулся в Valve. Об этом объявил ведущий YouTube-канала Valve News Network Тайлер МакВикер.

Портал Shacknews опубликовал скриншот переписки генерального директора компании Гейба Ньюэлла с неизвестным. Тот подтвердил переход Вулпо.

В Shacknews также обратили внимание на титры к карточной игре Artifact. В них можно найти имя и фамилию сценариста. Предположительно Вулпо вернулся к работе в Valve в третьем или четвертом квартале 2018 года.

Эрик Вулпо покинул Valve в феврале 2017-го. Вместе с ним ушёл и Джей Пинкертон, который восстановился в должности в июле 2018-го. В марте того же года Гейб Ньюэлл заявил о возвращении к разработке. Карточная игра Artifact стала одной из немногих, что выпустили после длительного перерыва.