Финансовый директор Blizzard ушла в Square. Она отвечала за оптимизацию бюджета

Финансовый директор Blizzard Амрита Ахаджа объявила об уходе из компании. Она намерена перейти в Square на аналогичную должность. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Кто займет ее должность в Blizzard, неизвестно.

«Я восхищена целями, которые Square ставит перед собой, они находят отклик во мне. Мои родители были предпринимателями, для которых Square и была создана. Я верю, что эта компания строит самую инновационную коммерческую экосистему как для продавцов, так и для потребителей», — призналась Ахаджа.

Square — технологическая компания. Организация разрабатывает решения для приёма и обработки электронных платежей. В 2017 году доход Square составил $ 2,21 млрд.

Амрита Ахаджа проработала в Blizzard восемь лет. За этот период она занимала разные должности. Одной из них была вице-президент по стратегическому и бизнес развитию. По данным Kotaku, Ахаджа отвечала за оптимизацию бюджета. Финансовый директор Blizzard объявила на встрече с сотрудниками, что одна из целей компании — уход от убыточности в 2019 году. В прошлом она также работала с Fox, Disney и Morgan Stanley.

В 2018 году Blizzard покинули ряд ключевых сотрудников. В апреле ушёл геймдиректор Hearthstone Бен Броуд. Сейчас он вместе с бывшими коллегами занимается разработкой игры по вселенной Marvel.

В октябре Майк Морхейм уступил кресло президента Джею Аллену Брэку и перешёл на должность стратегического советника.

В декабре Blizzard перевела 75% команды Heroes of the Storm на другие проекты. При этом компания закрыла киберспортивное направление. Сами разработчики узнали о решении за два дня до анонса. Киберспортивные организации прочитали о случившемся в день публикации обращения президента Blizzard.

2 января Activision Blizzard уволила своего финансового директора Спенсера Ньюмана. Официальной причиной стало невыполнение юридических обязательств перед компанией. The Hollywood Reporter утверждает, что Ньюман собирался уйти в Netflix весной 2019. Сразу после увольнения должность финдиректора занял Денис Дюркин.