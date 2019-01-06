Роберт Robban Дальстрём покинул пост тренера FaZe Clan по CS:GO

Роберт Robban Дальстрём ушёл с должности тренера команды FaZe Clan по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом организация объявила в «Твиттере».

По словам Дальстрёма, в сентябре у него родился второй ребёнок, из-за чего ему стало сложно совмещать родительские обязанности и работу тренера. Он продолжит работать в FaZe, но на другой должности.



«Я хочу поблагодарить всех игроков, с которыми мне довелось работать, и других сотрудников FaZe. Вы были прекрасны в течение этих трёх лет. Также я хочу поблагодарить свою семью, без которой всё это не было бы возможным. И, конечно же, спасибо всем фанатам за поддержку», — говорится в заявлении Роберта.



Роберт Robban Дальстрём занимал пост тренера с февраля 2016 года. Под его руководством команда выиграла EPICENTER 2018, IEM Season XIII Sydney, ELEAGUE CS:GO Premier 2017, ESL One New York 2017 и заняла ряд призовых мест на других турнирах.



Кто заменит его, пока неизвестно, но в сентябре 2018 года Янко YNk Паунович рассказал в интервью порталу HLTV, что FaZe Clan предлагала подписать с ними контракт. Паунович заявил, что ему поступили предложения от FaZe и MIBR, но он решил выбрать бразильский состав. В конце декабря Янко покинул бразильскую организацию.