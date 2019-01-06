RealSport: FaZe Clan начала переговоры с Янко YNk Пауновичем

Киберспортивная организация FaZe Clan хочет подписать контракт с бывшим тренером MiBR Янко YNk Пауновичем. Сейчас стороны находятся на стадии переговоров, сообщает портал RealSport со ссылкой на собственные источники.

Сегодня, 6 января, FaZe Clan объявила об уходе Роберта Robban Дальстрёма с поста тренера. Шведский специалист намерен остаться в структуре клуба, однако он хочет больше времени проводить с детьми.

Янко YNk Паунович мог присоединиться к FaZe Clan в конце 2018 года. Однако он выбрал предложение MIBR. Специалист проработал с командой с 1 августа по 21 декабря. При нём команда победила на ZOTAC Cup Masters 2018, дважды занимала вторые места на BLAST Pro Series: Istanbul 2018 и ECS Season 6 — Finals. На FACEIT Major: London 2018 состав расположился на 3-4-й строчке.