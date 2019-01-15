Продюсер шутера «Калибр» назвал игровых журналистов быдлом

Креативный продюсер шутера «Калибр» Альберт Жильцов поучаствовал в передаче «После титров» с Анной Браславец. В эфире он раскритиковал игровую журналистику.



«Мне обидно, что профессия игрового журналиста стремительно теряет смысл и никто не пытается ничего с этим сделать. Почему она теряет смысл? Потому что для меня любая профессия, которую можно заменить роботом, перестаёт иметь значение. Остался один шаг, чтобы журналисты были больше не нужны. <…>



Роль рецензентов давно на себя взяли стримеры и ютуберы, которые в игры играют. Кому нужно ваше мнение? По сути, это паразитирующая деятельность, которая выродилась до кликбейта. А самое главное, идёт посыпание головы пеплом: “Ай-яй-яй… Лонгриды никому не нужны”. Ваши лонгриды — говно! Я не могу понять, зачем мне это читать. Этот тип информации устарел: я могу поиграть, могу посмотреть прохождение», — заявил Жильцов.



Также разработчик высказал мнение о том, как студии работают с журналистами.



«Вертикаль была устроена следующим образом. Есть разработчик, который презентует какой-либо материал, собирает эту кучу бесполезных людей и накрывает им на стол, ставит водку и закуску, они нажираются, как свинота. Это те журналисты, которых видел я, а я видел их достаточно. Они просто нажираются, как свинота, и самое главное — успеть подсунуть им в кармашек пресс-релиз. Потому что утром оно проснётся и даже не будет помнить, где и зачем напоролось. И счастье, если оно в кармашек залезет, достанет свой пресс-релиз и скажет: «Ах да, мне же вчера представляли игру, и тут, слава богу, даже написано, как она называлась! Журналисты — это быдло, которое надо напоить и накормить», — рассказал сотрудник 1С Game Studios.

После интервью, представители студии Wargaming раскритиковали коллегу за резкие высказывания. Глава отдела по связям с общественностью Иван Живица заявил, что компания считает игровые издания важным каналом коммуникации между разработчиками и пользователями.