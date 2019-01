Никита Daxak Кузьмин: я сделал критическую ошибку в финале The Bucharest Minor

Керри команды Gambit Esports по Dota 2 Никита Daxak Кузьмин прокомментировал своё выступление на турнире The Bucharest Minor. По мнению киберспортсмена, состав проиграл чемпионат из-за его ошибки в финальном противостоянии с EHOME.



«Я думал, что я развалю их, а я умер за одну секунду. И тогда я понял, что проиграл матч. Осознал это, почувствовал. Если бы я мисскликнул, я бы ещё не так расстраивался. Я на полном серьёзе думал, что я развалю. Это грустно.



Я вообще не волновался, это называется просто «обосрался». Недостаточно хорошо сыграл на герое, вот и всё. Сделал критическую ошибку, после которой игра была закончена. Я во всех матчах много рисковал, и это было оправданно. Кроме последнего, но я сыграл, как офигевший», — рассказал Кузьмин на трансляции.



Gambit Esports уступила EHOME в гранд-финале чемпионата The Bucharest Minor со счётом 1:3. Китайские игроки завоевали титул чемпиона и получили главный приз в размере $ 125 тыс. Киберспортсмены также получили 120 баллов DPC и путёвку на The Chongqing Major.



Gambit стала серебряным призёром. Состав заработал $ 70 тыс. и 100 очков Dota Pro Circuit.