ESL проведёт в Индии турнир по Dota 2

Компания ESL анонсировала индийский турнир по Dota 2. С 19 по 21 апреля в Мумбаи пройдёт чемпионат с призовым фондом $ 300 тыс. Об этом сообщается на сайте турнирного оператора.

Состав участников неизвестен, но на турнире сыграют 12 команд. Семь составов получат прямые приглашения. Ещё четыре путёвки организаторы разыграют в региональных квалификациях Европы, Северной Америки, Китая и Юго-Восточной Азии. Последнее место достанется победителю индийской квалификации, которую компания проведёт отдельно.



Также ESL проведёт конкурс косплея. Победитель поучаствует в церемонии награждения чемпионата. О призовом фонде конкурса пока ничего неизвестно.



«Мы не можем дождаться, чтобы провести очередной турнир ESL One в совершенно новом месте. Это будет первый крупный киберспортивный турнир в Индии. Мы видим большой киберспортивный потенциал страны и надеемся развивать его вместе с нашим партнёром NODWIN Gaming», — прокомментировал анонс старший вице-президент ESL Ульрих Шульц.



Последним турниром от ESL стал ESL One Hamburg 2018. Чемпионом соревнований стала Team Secret. В финале киберспортсмены обыграли Vici Gaming со счётом 3:2. Команда заработала $ 125 тыс.



Лучшим игроком турнира стал Чжэн MidOne Йек Най. Он получил сертификат на сумму € 50 тыс. для покупки автомобиля Mercedes-Benz.