Кирилл Boombl4 Михайлов выступит в составе Team Russia на турнире WESG 2018 по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом киберспортсмен рассказал порталу Gameinside.ua. По его словам, он заменит Егора flamie Васильева.
Flamie и другие участники команды пока никак не прокомментировали новости о замене. Причины отказа Васильева, также неизвестны.
Ранее стало известно, что на чемпионате не сможет выступить Денис electronic Шарипов. Киберспортсмен пропустит турнир из-за обязательств перед спонсорами. В составе его заменил Дмитрий hooch Богданов.
WESG 2018 пройдёт с 11 по 17 марта в Чунцине (Китай). Участники сразятся за призовой фонд в $ 890 тыс.
Состав Team Russia на WESG 2018:
— Михаил Dosia Столяров;
— Дмитрий hooch Богданов;
— Денис seized Костин;
— Георгий WorldEdit Яскин;
— Кирилл Boombl4 Михайлов.
Кирилл Boombl4 Михайлов сыграет за Team Russia на WESG 2018 по CS:GO