Кирилл Boombl4 Михайлов выступит в составе Team Russia на турнире WESG 2018 по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом киберспортсмен рассказал порталу Gameinside.ua. По его словам, он заменит Егора flamie Васильева.



Flamie и другие участники команды пока никак не прокомментировали новости о замене. Причины отказа Васильева, также неизвестны.



Ранее стало известно, что на чемпионате не сможет выступить Денис electronic Шарипов. Киберспортсмен пропустит турнир из-за обязательств перед спонсорами. В составе его заменил Дмитрий hooch Богданов.



WESG 2018 пройдёт с 11 по 17 марта в Чунцине (Китай). Участники сразятся за призовой фонд в $ 890 тыс.



Состав Team Russia на WESG 2018:

— Михаил Dosia Столяров;

— Дмитрий hooch Богданов;

— Денис seized Костин;

— Георгий WorldEdit Яскин;

— Кирилл Boombl4 Михайлов.