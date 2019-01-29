Замглавы Росгеологии уволили после скандального игрового видеоролика

Первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга уволили после публикации в Сети скандального видеоролика со стрима. Об этом пишет «РИА Новости». Также глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин объявил выговор директору холдинга.



Ранее в Сети появился скандальный видеоролик с участием чиновника. В нём Горринг угрожает другим игрокам расправой и рассказывает о сексуальных связях с подчинёнными.

Видео содержит нецензурную лексику:

После скандала внутри организации была проведена инспекция для выявления нарушений. Согласно отчёту Росгеологии, в холдинге не обнаружено нарушений трудовых отношений.



Портал Daily Storm выяснил, что Горринг — не родная фамилия чиновника. Ранее он был известен как Руслан Ганижев. По информации ресурса, Ганижев стал одним из действующих лиц по делу о взятках с участием председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина и компании «Экотранс-Видное». Согласно делу, именно Ганижев отправился на получение взятки.